Сотрудники «Артека» рассказали о вспышке коронавируса

https://static.news.ru/photo/3161aa62-f9d9-11ea-89dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: artek.org

В международном детском центре «Артек» только среди педагогического состава коронавирусная инфекция подтвердилась у более чем 20 человек. Об этом сообщил вожатый Максим.

По его словам, руководство лагеря пытается скрыть вспышку COVID-19.

Очень много «контактных». Администрация скрывает, боясь скандала и отставок. «Контактные» сотрудники работают с детьми. И ещё другая ситуация: людей массово отправляют в обсерваторы без документов. Отправили учителей математики, — признался Максим, чьи слова приводит Telegram-канал «Подъём».

При этом молодой человек отметил, что все заболевшие подхватили коронавирус именно в «Артеке», так как до приезда туда были «чистыми». Как пояснил Максим, перед началом смены педагогам и персоналу делают тесты. Смена длится 14 дней «и за это время мы заболеваем», пожаловался вожатый.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавируса в мире достигло 29,8 млн. Более 940 тыс. человек стали жертвами опасного заболевания. За последние сутки в России выявили 5905 новых случаев COVID-19, 134 человека умерли, 5339 выписались из больниц. У 1446 человек (24,5%) нет клинических проявлений.

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