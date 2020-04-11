Сотрудники «Вектора» назвали размеры премий за тесты на коронавирус

https://static.news.ru/photo/6f9e5314-7beb-11ea-9e00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Генеральный директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал об оплате труда сотрудников. По его словам, работники получат премии за борьбу с коронавирусом.

Он рассказал, что премиальная часть может быть заметно выше основной заработной платы.

Начиная с января текущего года, когда мы начали активно работать по противодействию новой коронавирусной инфекции, наши сотрудники получают премии, которые порой измеряются в несколько сотен тысяч рублей, — отметил он в эфире «России 1».

Накануне политик Алексей Навальный сообщил, что «Вектор» размещает вакансии научных специалистов с заработной платой от 14 556 рублей до 30 тысяч рублей (для старшего научного сотрудника).

То есть государство наше говорит: а давайте сделаем научные группы, где во главе чувак с зарплатой 30 тысяч, и он командует чуваками с зарплатой в 14 556 рублей. Они точно победят эпидемию и обеспечат нас научным прорывом, — написал он в Telegram.

Ранее NEWS.ru писал, что «Вектор» закупил 20 низших обезьян для тестирования перспективных российских вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам замдиректора по науке НИИ медицинской приматологии Джина Карал Оглы, результаты испытаний на приматах — двойниках человека можно будет с минимальной коррекцией спроецировать на людей. Животные прошли 21-дневный карантин и регулярные обследования, чтобы учёные убедились в здоровье подопытных особей.