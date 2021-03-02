Сотрудникам старше 60 лет предложили сократить рабочие часы

https://static.news.ru/photo/2e33f12c-34dc-11eb-9b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В жаркие летние дни работать намного тяжелее, чем в другое время года, поэтому россиянам старше 60 лет предложили сократить рабочий день в летний период.

Как сообщил RT общественник и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, письмо с соответствующей инициативой направили главе Минтруда Антону Котякову.

Хамзаев отметил, что жара забирает много энергии и сил — как физических, так и психологических. Если работать в этот период также упорно, как обычно, можно довести организм до стресса, а также заработать тепловой удар или ещё более серьёзные проблемы со здоровьем.

У пожилых людей часто есть хронические заболевания, поэтому они нуждаются в дополнительном отдыхе.

В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет, — предложил Минтруду Хамзаев.

При этом он выступает за сохранение зарплаты при усечённом графике работы.

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