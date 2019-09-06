https://static.news.ru/photo/8489a9c0-d0bc-11e9-8d19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Оплата труда пожарных в России увеличилась. В частности, повышение зарплат касается сотрудников Федеральной противопожарной службы, которые принимали непосредственное участие в тушении пожаров, в том числе начальников частей, их заместителей, допущенных к руководству тушением, а также работников, замещающих должности, входящие в состав дежурных караулов и дежурных смен.

Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России. В связи с этим в территориальные органы ведомства направлены дополнительные лимиты бюджетных обязательств.

Ранее News.ru писал о том, что в будущем в программу Олимпийских игр может быть включён пожарно-спасательный спорт. Такое мнение выразил первый замглавы МЧС Александр Чуприян. Об этом он сообщил перед началом чемпионата мира по данной дисциплине, который пройдёт с 8 по 16 сентября в Саратове. В России он проводится впервые за последние 10 лет.