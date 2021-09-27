Сотрудникам газовых служб выдадут QR-коды для доступа в квартиры граждан

В Подмосковье сотрудникам «Мособлгаза» выдадут QR-коды, чтобы упростить им доступ в квартиры граждан. Из-за участившихся случаев мошенничества, когда злоумышленники представляются работниками газовых служб, россияне перестали пускать в дома настоящих специалистов для проверки оборудования. Об этом пишет «Российская газета».

QR-код будет содержать всю необходимую информацию о сотруднике службы — ФИО, должность, филиал, в котором он работает. Для идентификации работника будет достаточно навести на QR-код камеру смартфона.

Мы заботимся о безопасности своих абонентов. Теперь жителям будет легко понять, действительно ли к ним в дом пришли специалисты газовой службы, и не беспокоиться о возможных рисках нарваться на мошенников, — сказал изданию глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые ходят по квартирам под видом работников газовых служб. Они якобы проверяют состояние плит и труб, а затем навязывают установку газоанализаторов — приборов, якобы позволяющих распознать утечку газа. На самом деле эти устройства бесполезны.