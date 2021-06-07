Сотрудникам ГАИ запретили использовать чужие авто для погони

https://static.news.ru/photo/25effdf0-c6a2-11eb-b1fd-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Сотрудник ГАИ имеет право использовать автомобили других участников движения. Однако они не могут делать этого с целью преследования нарушителя ПДД, Об этом говорится в проекте приказа Министерства внутренних дел, опубликованного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В указанной ситуации инспектор обязан объяснить водителю, для чего конкретно представителю власти понадобилась его машина. Правоохранитель должен указать маршрут и предупредить об ответственности при отказе. Машину автомобилист будет вести сам, если нет оснований для отстранения его от управления транспортным средством. Инспектор же обязан выдать справку или запись в путевом листе с подробностями поездки. В этой справке должны быть прописаны фамилия силовика, должность и номер жетона.

В то же время преследовать нарушителя вправе только патруль с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами. Чтобы принудительно остановить его автомобиль, полицейские вправе применить спецсредства, оружие либо разместить на дороге патрульные машины.

Использование грузовых автомобилей допускается , но только в случае реальной угрозы жизни и здоровью людей от нарушителя.

Ранее стало известно, что в МВД подготовили проект приказа о скрытом надзоре, разрешающем работникам ГИБДД в соответствующей ситуации фиксировать ряд правонарушений, в числе которых разговор по телефону за рулём или опасное вождение.

Как сообщается в документе, сотрудники ГИБДД в ходе осуществления скрытого надзора не обязаны быть в форме. Однако в этом случае они не смогут остановить автомобиль и оформить правонарушение. Силовики без формы должны будут передать все сведения другим нарядам.