https://static.news.ru/photo/1486310c-e133-11e9-ab90-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Суд в городе Сарове Нижегородской области на 450 тысяч рублей оштрафовал сотрудника входящего в Росатом Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за попытку майнинга биткоинов на рабочем месте. Об этом заявили в пресс-службе судебной инстанции.

В Саровский городской суд переданы два уголовных дела в отношении сотрудников ядерного центра Рыбкина и Шатохина. Дата рассмотрения дел пока не назначена. В отношении ещё одного сотрудника, Байкова, дело уже рассмотрено, ему назначен штраф 450 тысяч рублей, — цитирует представителя суда РИА Новости .

Собеседник агентства добавил, что приговор в законную силу не вступил.

Подсудимым вменяются статьи УК о неправомерном доступе к компьютерной информации, нарушении правил хранения компьютерной информации, а также использовании компьютерных вирусов.

Как писал News.ru, сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове заподозрили в использовании служебного оборудования для майнинга криптовалют в феврале. Все они были задержаны.