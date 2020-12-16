Сотрудника Пенсионного фонда в Ленобласти проверят после обращения к Путину

https://static.news.ru/photo/9926e5b8-4065-11eb-9cf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Власти Ленинградской области проведут проверку в отношении сотрудника Пенсионного фонда России, на поведение которого местный житель пожаловался президенту РФ Владимиру Путину.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции житель селения Терпилицы Волосовского района Антон Терехов сообщил президенту, что некий чиновник, отвечая на вопрос мужчины, сказал, что спрашивать нужно главу государства. Сотрудник ПФР заявил, что он лично «ничего не обещал». Президент прокомментировал инцидент пословицей «В семье не без урода» и отметил, что государственные служащие бывают разные.

В официальном Telegram-канале администрации Ленобласти сообщается, что губернатор Александр Дрозденко направит просьбу о проверке в адрес территориального отделения Пенсионного фонда. Областной глава добавил, что взял на контроль обеспечение Антона Терехова протезами и оборудование парковок для инвалидов в Волосовском районе.

На прозвучавшую в ходе пресс-конференции жалобу президенту также оперативно отреагировали власти Тверской области, писал NEWS.ru. Путину сообщили, что в Твери в инфекционной больнице медикам не выплачивают причитающиеся им выплаты. Областной Минздрав заявил, что выплаты в регионе осуществляются в полном объёме и в установленный срок, и пообещал проверить переданную Путину информацию.