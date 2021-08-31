Сотрудника ДПС обвинили в подбрасывании наркотиков, инцидент попал на видео
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
16:30, 31 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудники ДПС Тюмени остановили автомобиль из-за не пристёгнутого ремня безопасности, а затем провели без понятых досмотр машины. Водитель уверен, что в этот момент полицейский пытался подбросить ему наркотики. При этом действия силовика попали на видео, пишет Readovka.
Шофёр заподозрил неладное, когда полицейский начал досмотр без понятых. Он начал снимать происходящее на видео. В определённый момент силовик достал что-то из своего кармана, сделал вид, что нашёл это в машине, показал водителю и просил, что это. Предположительно, речь идёт о семечке марихуаны.
На камере видно, как ты из своего кармана достал семечку эту, — ответил водитель.