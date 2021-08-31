Сотрудника ДПС обвинили в подбрасывании наркотиков, инцидент попал на видео

Сотрудники ДПС Тюмени остановили автомобиль из-за не пристёгнутого ремня безопасности, а затем провели без понятых досмотр машины. Водитель уверен, что в этот момент полицейский пытался подбросить ему наркотики. При этом действия силовика попали на видео, пишет Readovka.

Шофёр заподозрил неладное, когда полицейский начал досмотр без понятых. Он начал снимать происходящее на видео. В определённый момент силовик достал что-то из своего кармана, сделал вид, что нашёл это в машине, показал водителю и просил, что это. Предположительно, речь идёт о семечке марихуаны.

На камере видно, как ты из своего кармана достал семечку эту, — ответил водитель.

В процесс-службе местного ГУ МВД журналистам «Подъёма» заявили , что это была «обычная семечка», а в ходе досмотра полицейские не нашли запрещённых веществ.

Это была обычная семечка или кедровый орех. Просто у сотрудника, мы проверили, ручка выпадала, он её поправил, чтобы она не выпала из кармана, — считают в ведомстве.

Ранее в Москве были задержаны три сотрудника полиции. Они угрожали подкинуть наркотики пассажиру машины во время проверки на Новинском бульваре.

Пассажир BMW рассказал, что сотрудники потребовали с него полмиллиона рублей, иначе пообещали подкинуть наркотики. Он снял деньги и через неделю написал заявление на полицейских.