Сотрудника дагестанского вуза заподозрили в организации незаконной миграции

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Сотрудник отдела международных отношений и внешних связей одного их вузов Дагестана стал фигурантом уголовного дела об организации нелегальной миграции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России. По версии следствия, подозреваемый находился в сговоре с гражданином иностранного государства — Иорданского Хашимитского Королевства. Предполагается, что они организовали канал для въезда нелегалов.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» и «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), — уточнили в пресс-службе ФСБ.

В ФСБ также заявили, что подозреваемый оформлял однократные учебные визы гражданам Сирии и организовывал прием в Махачкале с размещением в общежитии за денежное вознаграждение. После пересечения границы иностранцы прибывали в Москву, а уже оттуда отправлялись в страны Евросоюза. Проводятся следственные действия.

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