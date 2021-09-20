Сотрудник университета в Перми рассказал, как выжил при стрельбе

Сотрудник Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Колодкин рассказал «Политике Сегодня», как ему удалось чудом выжить во время стрельбы в учебном заведении. Мужчину спасла скорость реакции.

По словам Колодкина, работающего в университете начальником отдела дизайна, в момент происшествия он как раз вышел из своего кабинета, чтобы сходить за кофе. В это время он наткнулся на нападавшего, успел закрыться изнутри, тогда стрелок выстрелил ему вслед и попал дверь.

Вышел из своего кабинета за кофе, встретил его, закрылся изнутри, он выстрелил мне в дверь, — сообщил мужчина.

Как сообщалось, стрельба в университете произошла утром 20 сентября. Студент первого курса, предположительно 18-летний Тимур Бекмансуров, пронёс на территорию учебного заведения боевое ружьё и открыл огонь по учащимся. По данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента погибли шесть человек, ещё более 20 пострадали.

Ранее в Сети были опубликованы кадры момента нападения на Пермский университет. На них видно, что, когда предполагаемый пермский стрелок Тимур Бекмансуров начал стрельбу, в холле здания находилось много студентов.