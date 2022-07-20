Сотрудник «СПИД.ЦЕНТРА» объяснил, почему пожелал Мизулиной «гореть в аду» Пожелавший Мизулиной «гореть в аду» сотрудник «СПИД.ЦЕНТРА» пожаловался на угрозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Мизулина

Сотрудник фонда «СПИД.ЦЕНТР» Ярослав Распутин в разговоре с NEWS.ru рассказал о поступающих ему угрозах после инцидента с Екатериной Мизулиной — в своем Telegram-канале он пожелал главе Лиги безопасного интернета «гореть в аду». Распутин пожаловался на то, что Мизулина опубликовала в открытом доступе номер его телефона, а свою резкую фразу объяснил эмоциональной реакцией на обещание Мизулиной «увеличить нагрузку на правоохранительные органы и суды» по делам о пропаганде ЛГБТ.

У Мизулиной такая легенда — она борется с гомосексуализмом везде, где его видит. Так получилось, что я попался ей на глаза с моим пожеланием ей гореть в аду за то зло, что она несет, а она несет зло. Она объявила это угрозой. Хотя, может быть, будь я священником, тогда это можно было бы воспринять за угрозу, а так — это эмоциональное высказывание с моральной оценкой, — объяснил Распутин.

Сотрудник фонда «СПИД.ЦЕНТР» добавил, что неизвестные пользователи начали угрожать ему, присылать схематичные изображения однополого секса, обещать, что к нему кто-то придет. Распутин подчеркнул, что еще не решил, стоит ли ему написать заявление в полицию. Он добавил, что пока не обсуждал ситуацию с учредителем фонда Антоном Красовским.

Вчера Мизулина осудила каминг-аут Касаткиной, считает, что это пропаганда ЛГБТ, так как Касаткина — публичная личность, и что так делать нельзя. Так можно привлечь кого угодно [по статье за пропаганду ЛГБТ]. Я воспринимаю это как угрозу с ее стороны. А ЛБИ именно этим и занимается: будут писать доносы, тыкать в Роскомнадзор — укуси этого, укуси того. Мизулина будет писать доносы. Я считаю, что ее организация бесполезная, но у них есть деньги на вредительство. Это более серьезная угроза, чем публикация моих данных, — отметил Распутин.

Накануне Екатерина Мизулина назвала ЛГБТ-пропагандой распространение в СМИ сообщений о признании теннисистки Дарьи Касаткиной в гомосексуальности. Сенатор рассказала, что публикации также привлекли внимание Роскомнадзора, который посчитал их проявлением безответственности журналистов.

Кроме того, в своем Telegram-канале Мизулина отметила, что по данным «Коммерсанта», за девять лет российские суды якобы рассмотрели всего 100 дел «о пропаганде гомосексуализма среди детей». В том же посте глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что считает это неправильным.

Ранее один из авторов законопроекта о полном запрете пропаганды ЛГБТ и глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в интервью NEWS.ru заявила, что публичное признание в гомосексуальности не должно считаться ЛГБТ-пропагандой. Она назвала нетрадиционные сексуальные отношения диагнозом, который вызывает сочувствие, и отметила, что признание своей аномалии в публичном поле является личным делом каждого.