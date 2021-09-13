Сотрудник обрабатывавшей «Магнит» компании выдвинул свою версию трагедии

Работник компании, которая проводила дезинсекцию в магазине «Магнит» в московском районе Люблино, назвал свою версию отравления, в результате которого погибли два человека. По его мнению, невозможно умереть от яда, который используют для обработки магазина. Об этом он на условиях анонимности рассказал журналистам Daily Storm.

Он отметил , что вещество с цигатрином, которым обрабатывают помещения, может быть опасно для человека, но не приводит к смерти.

Я им обрабатывал квартиры — в принципе, всё было хорошо. <...> Ничего плохого вообще не было ни с кем, никогда. <...> Вещество — оно ведь с запахом. <...> Как по мне, это вообще бред какой-то, что из-за этого препарата умерли два человека, отравившись арбузом. Как по мне — бред, — подчеркнул он.

Дезинсектор считает, что «какой-то дебил прикола ради в этот арбуз что-то закачал, какой-то химикат». Другие ведь тоже покупали эти фрукты, но новых случаев отравления зафиксировано не было.

Собеседник подчеркнул, что не знает, где сейчас находится руководство компании и её генеральный директор Дмитрий Кутьев. Сам руководитель организации ранее отказался отвечать на вопросы журналистов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» в Москве нашли следы вещества для уничтожения насекомых. При этом пробы воздуха и воды в этом доме не выявили опасных веществ, жителям дома ничего не угрожает. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего дезинсектора, который работал в магазине. Он проходит подозреваемым по делу о смертельном отравлении.

Жительницы столичного района Люблино 15-летняя Полина и 61-летняя Валентина скончались от полиорганной недостаточности, которая стала следствием «токсического воздействия неуточнённого вещества». 38-летняя Елена из той же квартиры находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

До этого в крови погибших после арбуза москвичек был найден этиленгликоль.

По предварительной версии, семья купила арбуз в магазине «Магнит» на улице Совхозной, после чего сразу три женщины угодили в больницу. Стабилизировать удалось только состояние матери погибшей девочки. Экспертиза показала наличие в крови у погибших компонента для промышленных продуктов, в частности антифриза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти людей. В общей сложности после гибели 61-летней женщины и её 15-летней внучки были госпитализированы ещё девять человек с признаками отравления.