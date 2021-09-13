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Сотрудник обрабатывавшей «Магнит» компании выдвинул свою версию трагедии

21:04, 13 сентября 2021
Сотрудник обрабатывавшей «Магнит» компании выдвинул свою версию трагедии Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»
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Работник компании, которая проводила дезинсекцию в магазине «Магнит» в московском районе Люблино, назвал свою версию отравления, в результате которого погибли два человека. По его мнению, невозможно умереть от яда, который используют для обработки магазина. Об этом он на условиях анонимности рассказал журналистам Daily Storm.

Он отметил, что вещество с цигатрином, которым обрабатывают помещения, может быть опасно для человека, но не приводит к смерти.

Я им обрабатывал квартиры — в принципе, всё было хорошо. <...> Ничего плохого вообще не было ни с кем, никогда. <...> Вещество — оно ведь с запахом. <...> Как по мне, это вообще бред какой-то, что из-за этого препарата умерли два человека, отравившись арбузом. Как по мне — бред, — подчеркнул он.

Дезинсектор считает, что «какой-то дебил прикола ради в этот арбуз что-то закачал, какой-то химикат». Другие ведь тоже покупали эти фрукты, но новых случаев отравления зафиксировано не было.

Собеседник подчеркнул, что не знает, где сейчас находится руководство компании и её генеральный директор Дмитрий Кутьев. Сам руководитель организации ранее отказался отвечать на вопросы журналистов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» в Москве нашли следы вещества для уничтожения насекомых. При этом пробы воздуха и воды в этом доме не выявили опасных веществ, жителям дома ничего не угрожает. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего дезинсектора, который работал в магазине. Он проходит подозреваемым по делу о смертельном отравлении.

Жительницы столичного района Люблино 15-летняя Полина и 61-летняя Валентина скончались от полиорганной недостаточности, которая стала следствием «токсического воздействия неуточнённого вещества». 38-летняя Елена из той же квартиры находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

До этого в крови погибших после арбуза москвичек был найден этиленгликоль.

По предварительной версии, семья купила арбуз в магазине «Магнит» на улице Совхозной, после чего сразу три женщины угодили в больницу. Стабилизировать удалось только состояние матери погибшей девочки. Экспертиза показала наличие в крови у погибших компонента для промышленных продуктов, в частности антифриза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти людей. В общей сложности после гибели 61-летней женщины и её 15-летней внучки были госпитализированы ещё девять человек с признаками отравления.

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