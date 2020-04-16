Сотрудник ГИБДД показал Воробьёву отсутствие проблем при контроле пропусков

https://static.news.ru/photo/9c496404-7fe1-11ea-a20e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв присоединился к инспектору ГИБДД в Королёве, проверяющему наличие пропусков для передвижения в условиях пандемии у водителей.

Сотрудник полиции показал главе региона, что проблем при осуществлении контроля не возникает. По его словам, для проверки он использует планшет, полученный накануне. Инспектор также отметил, что водители подошли к введению в области пропускного режима с пониманием.

Все всё понимают, обстановку в стране. Все как бы за. Люди в масках, в перчатках, антисептики тоже у людей есть, — передаёт телеканал «360» его слова.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле выразили надежду, что столичные власти сделают выводы после проблем, возникших при контроле пропусков для перемещения по городу накануне.