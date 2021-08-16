Сотрудник ФСИН в Сочи нагрубил таксисту и отказался платить
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
20:39, 16 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Мужчина в Сочи проехал на такси службы Uber с улицы Тимирязева до почты на Донской и отказался платить 153 рубля. Об этом сообщает «Подъём».
Пассажир стал оскорблять водителя, а на предупреждение вызвать полицию показал служебное удостоверение. Оно оформлено на сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний Иванова Константина Витальевича.
Мы проводим проверку этой информации. Будут установлены все участники, а также дано процессуальное решение. Мы выясним, кто этот человек и чей он сотрудник, но это точно не удостоверение сотрудника МВД Сочи, — прокомментировали в ГУ МВД по городу Сочи.
Ранее стало известно, что в отношении работников ФСИН в течение 2020 года российские следователи возбудили 99 уголовных дел.
А 21 июня после жалоб заключённых на издевательства и изнасилования сотрудники СК, Генпрокуратуры и ФСИН прилетели из Москвы в Саратов с комплексной проверкой больницы № 1 (ОТБ-1) регионального управления тюремного ведомства.