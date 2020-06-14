Сотрудник ФСИН пришёл с проверкой к Ефремову

Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний посетил квартиру актёра Михаила Ефремова.
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8 июня в центре Москвы известный актёр Михаил Ефремов попал в ДТП. Артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, водитель которого спустя некоторое время умер в реанимации. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.
11 июня NEWS.ru писал о том, что устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве актёр Михаил Ефремов находился под воздействием наркотиков. По факту сбыта ему наркотических средств возбуждено уголовное дело.
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