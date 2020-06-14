Сотрудник ФСИН пришёл с проверкой к Ефремову

https://static.news.ru/photo/bd0a6244-ae56-11ea-81eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний посетил квартиру актёра Михаила Ефремова.

Об этом сообщает РЕН ТВ, опубликовавший запись посещения квартиры Ефремова. По данным телеканала, сотрудник ФСИН проверит соблюдение актёром условий домашнего ареста.

8 июня в центре Москвы известный актёр Михаил Ефремов попал в ДТП. Артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль, водитель которого спустя некоторое время умер в реанимации. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

11 июня NEWS.ru писал о том, что устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве актёр Михаил Ефремов находился под воздействием наркотиков. По факту сбыта ему наркотических средств возбуждено уголовное дело.