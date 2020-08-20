Сотрудник ФБК принёс Навальному стакан с чаем в аэропорту Томска

https://static.news.ru/photo/dea7d2ae-e2f1-11ea-ba48-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Записи с камер томского аэропорта попали в Сеть. Судя по кадрам, сотрудник ФБК Илья Пахомов принёс оппозиционеру Алексею Навальному чай, которым он якобы отравился.
Ранее представители политика заявили, что кто-то специально отравил Навального. По их словам, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пил только чай, после чего сел в самолёт, где ему резко стало плохо.
На кадрах видно, что Навальный садится за пустой столик в кафе. Через некоторое время Пахомов приносит стакан. Таким образом, сотрудники заведения не могли знать, кому достанется напиток, передаёт Life.
Во время полёта из Томска в Москву политик почувствовал себя плохо. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. Как заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, летевшая вместе с ним, с утра Навальный ничего не ел и пил только чай в кафе томского аэропорта. Навальный почувствовал себя плохо уже через несколько минут после того, как самолёт поднялся в небо, и отошёл в уборную, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.
По последним данным, омским врачам удалось стабилизировать состояние Навального. Вопрос транспортировки политика из Омска пока не рассматривается. В Министерстве здравоохранения отметили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль знает из СМИ о тяжёлом состоянии Алексея Навального. Если анализы подтвердят отравление политика, то будет расследование.
В свою очередь лечащий врач оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева ответила на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова о помощи с отправкой больного на лечение за границу.