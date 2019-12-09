Сотрудник ДПС в Новосибирске достал из багажника служебного автомобиля бутылку виски и вылил алкогольный напиток в бак для стеклоомывающей жидкости. Соответствующее видео было опубликовано в одной из групп в социальных сетях.
Снимающий процесс мужчина остаётся за кадром, однако слышно, как он громко смеётся и нецензурно выражается. Сотрудник ДПС признаётся, что хотел оставить напиток для празднования Нового года, однако «служба важнее, а „замерзайки“ нет».
Полицейский утверждает: он может себе такое позволить, работая в правоохранительных органах.
После публикации ролика областной главк МВД организовал служебную проверку. По её результатам виновных могут привлечь к дисциплинарной ответственности,
Ранее NEWS.ru сообщал, что водителя внедорожника в состоянии алкогольного опьянения сотрудникам Госавтоинспекции Перми удалось задержать только после того, как они открыли огонь по колёсам. Об этом сообщили в краевой полиции.
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