https://static.news.ru/photo/27f28538-1a77-11ea-b6ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник ДПС в Новосибирске достал из багажника служебного автомобиля бутылку виски и вылил алкогольный напиток в бак для стеклоомывающей жидкости. Соответствующее видео было опубликовано в одной из групп в социальных сетях.

Снимающий процесс мужчина остаётся за кадром, однако слышно, как он громко смеётся и нецензурно выражается. Сотрудник ДПС признаётся, что хотел оставить напиток для празднования Нового года, однако «служба важнее, а „замерзайки“ нет».

Полицейский утверждает: он может себе такое позволить, работая в правоохранительных органах.

После публикации ролика областной главк МВД организовал служебную проверку. По её результатам виновных могут привлечь к дисциплинарной ответственности, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что водителя внедорожника в состоянии алкогольного опьянения сотрудникам Госавтоинспекции Перми удалось задержать только после того, как они открыли огонь по колёсам. Об этом сообщили в краевой полиции.