https://static.news.ru/photo/ac8480c0-5358-11ea-8284-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший сотрудник парижского Диснейленда рассказал о секретном туннеле и знакомствах со знаменитостями.

По словам 35-летнего британца Сэм Хардинга, который работал в парижском Диснейленде Питером Пеном с 2002 по 2004 год, свою роль он получил за внешность мальчишки. По его словам, она давала ему много преимуществ.

Принцы и принцессы должны быть очень сдержанными, а Питер Пен и Алладин могли повеселиться, например, бегать по парку и красть у гостей шляпы и попкорн, — рассказал он газете The Sun .

Хардинг добавил, что он даже нарушал запреты, ходя на аттракционы в сценических костюмах. И гости от этого были в восторге. А ещё сотрудники, играющие сказочных героев, могут познакомиться со знаменитостями. Например, Сэм пообщался с Филом Коллинзом и его семьей.

Хардинг также рассказал, что под Диснейлендом есть подземный туннель, который сотрудники используют для быстрого перемещения. Особенно часто это делали принцессы, которые всегда привлекали повышенное внимание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Бахрейна намерены возвести в стране подводный тематический парк площадью 100 тысяч квадратных метров. Он станет первым в мире Диснейлендом для дайверов.