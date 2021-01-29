Сотрудник ЧОПа рассказал, кто может владеть «дворцом Путина»

Сотрудник ЧОП, более десяти лет работающий на строящемся объекте под Геленджиком, заявил, что особняк принадлежит одной из транспортных компаний. При этом он не уточнил, какой именно.
Сюжет о «дворце Путина», как особняк называется в расследовании Алексея Навального,
В репортаже телеканала строители назвали особняк «очень дорогим отелем для состоятельных людей». Он должен повторить роскошный бутик-отель «Родина» в Сочи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный телеканал «Россия 1» подготовил сюжет об особняке под Геленджиком, который политик Алексей Навальный называет «дворцом Путина». В нём утверждается, что на самом деле это здание — недостроенный апарт-отель.