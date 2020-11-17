Сотрудник центра Гамалеи: вакцину доработают, если коронавирус мутирует

https://static.news.ru/photo/5bfc6d50-28d9-11eb-946a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что если S-белок коронавируса нового типа начнёт мутировать, вакцину от COVID-19 можно доработать. Масштабной модификации препарата не потребуется.

В эфире телеканала «Россия 24» Лисицын отметил, что мутации вирусных белков не затрагивают базовый принцип работы вакцины. В случае мутации в препарат просто добавят компонент с изменённым белком. По словам специалиста, в центре Гамалеи пока не сталкивались с разновидностью SARS-CoV-2 с изменённым S-белком.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибири зафиксированы случаи обнаружения мутировавшего коронавируса. Выступая на онлайн-симпозиуме, посвящённом новым научным данным о COVID-19, она отметила, что в регионе формируется особый вариант инфекции. Однако, по её словам, пока нет причин говорить о потенциальной опасности мутировавшего вируса.

Как передавал NEWS.ru, академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также призвал не паниковать из-за информации о мутировавшем коронавирусе. Учёный отметил, что изменение патогена никак не связано с тяжестью течения вызываемой им болезни.

В России, согласно последним данным, за минувшие сутки выявлено 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране за время пандемии заболели свыше 1,9 млн человек. Из них выздоровели более 1,4 млн. Количество смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России за сутки увеличилось на 442 против 303 днём ранее. Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего от недуга в РФ скончался 33 931 пациент.