Сотрудницу российской киберполиции заподозрили в покушении на мошенничество

https://static.news.ru/photo/d6f6bf3a-4b50-11eb-a618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудницу бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России (киберполиции) Кристину Сивачеву. Её обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, рассказали в инстанции, арестовавшей в рамках этого дела возможного соучастника преступления.

Пресненским районным судом вынесено постановление об избрании в отношении Сивачевой Кристины Валерьевны меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 28 февраля 2021 года. Обвиняемая работает в должности сотрудника БСТМ МВД России, — цитирует сообщение суда ТАСС.

Подробности уголовного дела пока не раскрываются. Накануне главного фигуранта дела о хищениях в институте госуправления РАНХиГС директора Игорь Барцица арестовали по решению Лефортовского суда Москвы. Ранее стало известно, что персонал РАНГХиГС организовал схему хищения государственных денежных средств. Сумму не уточняют.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Один из фигурантов дела был задержан с поличным при получении средств от подчинённых сотрудников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместителя главы отдела уголовного розыска ОМВД по Басманному району Москвы Анзора Хамыстханова задержали за покушение на получение взятки в размере 1,1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности, рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.