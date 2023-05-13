Сотрудницу красноярского вуза уволили после штрафа за дискредитацию армии

Фото: Наталия Подоляк/vk.com

Наталия Подоляк

Активистку из Красноярска Наталию Подоляк, которая несколько месяцев назад получила штраф за дискредитацию армии, уволили из Сибирского института бизнеса, управления и психологии, об этом женщина сообщила на своей странице во «ВКонтакте», прикрепив к посту фото приказа. По словам Натальи, у нее 30-летний стаж работы в высшей школе, и за весь срок работы дисциплинарных взысканий у нее никогда не было.

Женщина сообщила, что решение вуза оспаривать не собирается, поскольку предполагает, что это может закончиться еще одним штрафом за дискредитацию.

В декабре прошлого года активистке выписали штраф на сумму в 30 тысяч рублей за комментарий под постом в социальных сетях. В прокуратуре Ленинского района сочли этот пост дискредитирующим Вооруженные силы России.

Ранее московская полиция задержала водителя, наклеившего на бампер своей машины скотч в цветах флага Украины. На владельца Lada с сине-желтым скотчем пожаловались соседи. Полиции водитель рассказал, что таким образом он пытался скрыть вмятину на бампере, а флаг Украины получился случайно.

До этого на жительницу Москвы Анастасию Чернышову составили административный протокол о дискредитации российской армии. Девушка готовит торты, в том числе с антивоенными надписями, и публикует их снимки в Сети.