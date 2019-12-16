https://static.news.ru/photo/a33728cc-202e-11ea-8796-fa163e074e61_660.jpg Кристина Сникерс Фото: Кристина Сникерс/facebook.com

Руководитель запусков телеканала ТНТ Кристина Сникерс выразила своё возмущение цензурой на телеканале и принадлежащей ему платформе Premier. Однако она была вынуждена удалить свой пост в Instagram спустя полчаса после публикации.

Женщина спровадила публикацию фотографией с митинга в Москве, передаёт «Фонтанка».

Она напомнила, что из эфира канала убрали сериал «Слуга народа». По её словам, это произошло из-за того, что сотрудники СМИ забыли вырезать шутку про президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, на сервисе Premier прекратился показ сериала «Эпидемия», а также была удалена одна из серий, в которой жители деревни устроили бунт против силовиков.

Речь идёт не о документальных фильмах, а о фантазийном кино <...> И этот сериал снимают с эфира в интернете, даже не телевизионного. Я не хочу лезть в политику, я хочу лезть в то, чем я занимаюсь, — подчеркнула она.

Сникерс написала, что россиянам следует помнить о цензуре на телевидении.

Занимаюсь я телевизионным и интернет-ремеслом. <...> Занимаюсь искусством, в конце концов. И в этой стране к чёрту не сдалось это искусство, если только оно не направлено на деградацию и отупение населения, если оно не зомбирует и не несет истинные ценности, кем-то придуманные, — заключила она.

Телеканал ТНТ и сервис Premier принадлежат холдингу «Газпром-медиа».

Ранее NEWS.ru сообщал, что из первой серии сериала «Слуга народа», который начал показывать ТНТ, была вырезана шутка про президента РФ Владимира Путина. Затем телеканал и вовсе отказался от трансляции сериала.

В ситкоме снялся нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, который сыграл Василия Голобородько. Герой Зеленского, когда стал президентом, пришёл в магазин за костюмом и часами. Помощник подсказал ему, что Путин носит часы марки Hublot (произносит их как «хубло»). Голобородько в ответ удивляется: «Путин — хубло?».