Сотрудница Росимущества присвоила 109 ковров на 43 млн рублей

В Смоленске экс-сотрудница Росимущества провернула аферу, в результате которой присвоила 109 ковров ручной работы, чья стоимость превысила 43 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дел о злоупотреблении полномочиями, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, начальник отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях получила сведения об изъятии Смоленской таможней на основании решения суда 399 рулонов ворсового полотна и 109 ковров ручной работы. Женщина, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, действуя группой лиц при пособничестве 54-летнего руководителя общества, с которым заключён государственный контракт по приёму, транспортировке и уничтожению (утилизации) имущества, обращённого в собственность государства, из корыстной заинтересованности приняла решение об уничтожении изъятых товаров, несмотря на то, что это не было вызвано служебной необходимостью и объективно противоречило общим задачам и требованиям, предъявляемым к ведомству, — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что чиновница с подельником изготовили фиктивный акт уничтожения этого имущества, но на самом деле вывезли его для реализации в Московский регион. Точная сумма ущерба, причинённого обвиняемыми в результате аферы устанавливается.

Ранее стало известно, что управление судебного департамента в Москве с 2011 года без конкурса потратило 1,473 млрд рублей на аренду помещений «Президент-отеля». Об этом сообщило RTVI со ссылкой на информацию с сайта госзакупок. За 2021 год судебный департамент провёл в «Президент-отеле» четыре мероприятия. За год управление потратило 40 млн рублей на аренду помещений гостиницы.