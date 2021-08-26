Сотрудница почты в Петербурге напала на посетительницу

В петербургском отделении «Почты России» сотрудница набросилась на клиентку. Об этом сообщило издание «Подъём».

По словам пострадавшей, женщина сначала её игнорировала, а потом напала. Её отстранили от работы с клиентами.

В «Почте России» заявили, что считают поведение сотрудницы недопустимым, из-за чего бы ни начался конфликт.

Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях. Временно обязанности этой сотрудницы по работе с клиентами будет исполнять другой специалист, до конца внутреннего расследования инцидента, — сказали в пресс-службе «Почты России».

Ранее в Интернете появились кадры конфликта в московском метро с участием семьи, у ребёнка которой расстройство аутистического спектра. Потасовка на станции «Румянцево», по словам участницы, началась из-за того, что её сын недостаточно быстро уступил место другой семье. После того как вмешалась полиция, обе стороны написали друг на друга заявления.