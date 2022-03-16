Сотрудница Первого канала Овсянникова не планирует уезжать из России

Редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая появилась в эфире выпуска новостей с плакатом, осуждающим действия на Украине, заявила, что беспокоится за свою безопасность, но не планирует покидать Россию. По её словам, которые приводит агентство Reuters, её акция в прямом эфире призвана открыть глаза россиянам.

Я верю в то, что сделала, но теперь понимаю масштаб проблем, с которыми мне придётся столкнуться, и, конечно же, крайне обеспокоена своей безопасностью, — сказала Овсянникова.

Инцидент на Первом канале произошёл вечером 14 марта. В ходе прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка с плакатом против спецоперации. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Позже выяснилось, что девушка по имени Марина Овсянникова работает редактором телеканала.

Впоследствии суд в Москве оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за призывы к митингам, Следственный комитет России проводит доследственную проверку её действий в телестудии. Комментируя ситуацию, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступок редактора Первого канала необходимо расследовать по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция.