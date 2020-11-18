Сотрудница McDonald's рассказала о способе бесплатно поесть

https://static.news.ru/photo/d49c6514-2954-11eb-8f2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможность получить бесплатную еду в сети ресторанов McDonald's раскрыла её сотрудница. По словам американки, шанс появляется, когда работники перепутают блюда в заказе или клиенту придётся ждать очень долго.

Заказ заменят и, вероятно, вернут деньги, если указать на это, объяснила девушка, чью запись в TikTok заметила газета Daily Mirror.

Американка добавила, что в McDonald's работают обычные люди, которым не нравится выслушивать недовольство и крики клиентов, поэтому главное — рассказать персоналу об ошибке «спокойно и вежливо».

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель уральского города Троицка Роман Грошев официально сменил имя и фамилию, чтобы получить бесплатно 200 кг пельменей. Теперь юношу зовут Пельмень Марсельевич Кондольский. Он решил поучаствовать в конкурсе, по условиям которого на продуктовый приз мог рассчитывать тот, кто отважится официально поменять имя и фамилию.