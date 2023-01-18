Сотрудница детсада в Броварах рассказала про эвакуацию детей после взрыва

Фото: AP Photo/Daniel Cole/ТАСС

Обломки на месте крушения вертолета рядом с жилым домом и детским садом

Воспитательница детского сада в Броварах рассказала Telegram-каналу «Ми Україна. Ексклюзив», что в момент падения вертолета с руководством МВД Украины на борту в учреждении «все прилегли», а потом эвакуировались в укрытие. По ее словам, в детсаду находились четверо детей.

Сначала гудело, будто что-то летит. Мы притихли, а после зарева услышали взрыв. Все прилегли, эвакуировались в укрытие быстро. Мы успели принять четверых детей, и сразу родители их забрали, — рассказала воспитательница.

Жители города Бровары сняли на видео первые минуты после крушения вертолета рядом со зданием детского сада. В результате ЧП погибли 15 человек, пострадали 25.

По словам советника главы ведомства Антон Геращенко, погибли глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Среди возможных причин крушения он назвал неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.

Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из горячих точек.