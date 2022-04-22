Сотовые операторы пригрозили закрыть салоны связи в России

Мобильные операторы попросили владельцев торговых центров снизить арендную плату более чем на 50%, предупредив, что в случае отказа им придётся закрыть салоны связи, пишет «Коммерсант». В издании уточнили, что после ухода международных брендов с российского рынка, операторы попросили большие скидки на аренду. При этом, по словам аналитиков, владельцы помещений не смогут пойти на такой шаг из-за ожидаемой потери доходов от аренды на 35%. Таким образом, к концу года операторы будут вынуждены закрыть около 15% из 18 тысяч точек по всей России.

Мобильные операторы просят торговые центры снизить арендную плату более чем на 50%, предупреждая, что в случае отказа начнут закрывать салоны. Снижения арендных ставок на фоне ухода международных брендов требуют все ритейлеры, операторы просят большие по размеру скидки, чем другие. По оценке экспертов, собственники помещений не пойдут на это, поскольку на площади быстро находятся новые претенденты. В такой ситуации, по оценке аналитиков, к концу года операторы закроют 15% из 18 тысяч точек, — написали в газете.

Журналисты издания получили доступ к письму компании МТС, адресованному арендодателю одного из салонов связи. Представители фирмы рассказали о «сокращение клиентопотока и товарооборота до 45–63%», попросив снизить арендную плату. В том случае, если обе стороны не смогут договориться, МТС может попросту закрыть салон связи.

Директор по продажам сотового гиганта «МегаФон» Давид Борзилов заявил, что уменьшение клинетского потока — характерная тенденция для всего российского рынка в текущей обстановке. При этом, он утверждает, что многие арендодатели идут навстречу, снижая ставки на аренду. Ещё один крупный оператор мобильной связи Tele2 также настаивает на снижении цен за аренду помещений.

Они завышены (цены — News.ru) и не учитывают новых реалий, — приводится заявление компании.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что закрытие в России магазинов международных сетей ожидаемо привело к падению доходов владельцев торговой недвижимости. Опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что к концу этого года владельцы площадей могут потерять до 35% арендаторов, на столько же уменьшится и их годовой доход.