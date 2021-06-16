Сотни тысяч: названо число подлежащих обязательной вакцинации жителей МО

https://static.news.ru/photo/c7c7e880-cf45-11eb-a9f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 670 тысяч человек подлежат обязательной вакцинации от коронавируса в Подмосковье. Об этом рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в той категории организаций, которых обязали вакцинировать своих сотрудников, работает чуть больше одного миллиона человек.

В этом смысле целевым значением для этой группы по вакцинации для нас является 670 тысяч человек, — сказал Духин.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми. Аналогичное требование ввели власти Подмосковья.

Мэр столицы Сергей Собянин назвал данное решение непростым, но необходимым, и призвал поддержать его. Он подчеркнул, что делать прививку или нет — личное дело каждого человека до тех пор, пока он не взаимодействует с другими людьми.