Сотни тысяч: названо число подлежащих обязательной вакцинации жителей МО

Около 670 тысяч человек подлежат обязательной вакцинации от коронавируса в Подмосковье. Об этом рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что в той категории организаций, которых обязали вакцинировать своих сотрудников, работает чуть больше одного миллиона человек.
В этом смысле целевым значением для этой группы по вакцинации для нас является 670 тысяч человек, — сказал Духин.
Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми. Аналогичное требование ввели власти Подмосковья.
Мэр столицы Сергей Собянин назвал данное решение непростым, но необходимым, и призвал поддержать его. Он подчеркнул, что делать прививку или нет — личное дело каждого человека до тех пор, пока он не взаимодействует с другими людьми.