Сотни россиян остались без YouTube У YouTube происходят сбои в работе

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Сотни россиян сообщили о сбое в работе видеохостинга YouТube, свидетельствуют данные портала Downradar. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Москве, жители столицы пожаловались на работу сервиса 111 раз.

Вторым по количеству обращений стал Санкт-Петербург — 47 раз, а третьим Новосибирск — 26 раз. Всего о проблемах с YouTube сообщили 314 россиян.

Согласно данным сайта Downdetector, утром 17 апреля о сбоях в работе видеохостинга сообщили 1008 человек по всему миру. Чаще всего проблемы возникают при поиске видео.

Ранее серьезный сбой произошел у сервиса доставки продуктов «Самокат». Пользователи приложения более часа не могли сделать заказы. На стартовом экране приложения сообщалось, что ведутся технические работы.

28 февраля сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club также перестали работать у ряда пользователей. В тот же день россияне столкнулись с проблемами и в работе музыкальной платформы «Яндекс.Музыка». Владельцы гаджетов жаловались, что из-за проблем со связью в приложении ничего не проигрывается, засбоила также и веб-версия площадки. Вскоре представитель компании Юлия Бабикова сообщила, что специалисты все починили, сервис заработал в штатном режиме.