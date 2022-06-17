Сотни граждан Украины «застряли» в российских спецприемниках «Коммерсант» рассказал о сотнях граждан Украины, «застрявших» в российских спецприемниках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минимум 358 граждан Украины находятся сейчас в московских СИЗО и спецприемнике поселка Сахарово, рассказали «Коммерсанту» члены Совета по правам человека (СПЧ) и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Многие из них должны быть депортированы на родину, но «застряли» в России из-за разрыва дипломатических отношений между государствами.

Как рассказала член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачёва, в столичных следственных изоляторах содержатся по меньшей мере 245 граждан Украины, совершивших преступления на родине или в России, еще 113 граждан ожидают депортации в спецприемнике поселка Сахарово. При этом ранее действовавшее соглашение о высылке разыскиваемых на родину лиц было приостановлено с началом событий на Украине, а у многих граждан Украины нет паспортов, в том числе заграничных. Некоторые из них находятся в России с февраля.

Говорят, что в Московской области [задержанных украинцев] около 200. В Петербурге они тоже есть,— сказал член ОНК Москвы Георгий Иванов.

Также правозащитники отмечают, что часть задержанных имеют семьи в России и вообще не хотят уезжать, но получили отказ в предоставлении убежища. Члены ОНК попросили московского омбудсмена Татьяну Потяеву вмешаться в ситуацию и разобраться с проблемой длительного нахождения людей в спецприемниках в неудовлетворительных условиях содержания. При этом «застрявшие» граждане Украины есть и в других регионах.

Омбудсмен Свердловской области, председатель комиссии СПЧ по личным правам Татьяна Мерзлякова подтвердила, что в региональном центре содержания граждан есть жители Украины, однако не смогла назвать точное их число. Еще двое граждан Украины находятся в Ульяновской области, а в Нижегородской области столкнулись с тремя случаями необходимости депортации граждан родом из ДНР.

Ранее в МИД РФ сообщили, что граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут обязать покинуть территорию России после 17 августа, если у них не будут оформлены разрешительные документы. При этом в МВД уточнили, что о высылке речь не идет и для продления срока временного пребывания на территории России рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД.