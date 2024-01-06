SOTA: рэпер Vacio «испарился» при выходе из спецприемника SOTA: рэпер Vacio не вышел из СИЗО в назначенное время после отбывания ареста

Фото: t.me/moscowcourts

Николай Васильев (в центре)

Рэпер Николай Васильев, известный как Vacio и попавший в правоохранительные и светские сводки после того, как явился на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой с носком на причинном месте, не появился в намеченное время выхода из спецприемника, пишет Telegram-канал SOTA (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Мужчина должен был освободиться около 22:00 вечера в пятницу, 5 января, однако ожидавшие его журналисты этого не увидели.

Канал со ссылкой на правоохранителей пишет, что задержанный освободился ранее и не мог никому позвонить, так как разрядился телефон. SOTA подчеркивает, что журналисты ожидали Vacio за 40 минут до возможного выхода.

22 декабря Vacio арестовали на 15 суток за хулиганство. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Позднее музыкант принес извинения за участие в скандальной «голой» вечеринке Ивлеевой в «такое тяжелое время для страны».

Он подчеркнул, что не хотел никого оскорбить и не поддерживает ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Кроме того, адвокат мужчины Роман Попов заявил, что полиция обманула его клиента, пообещав лишь оштрафовать, если он согласится на сотрудничество.

Перед заключением под стражу Васильев в зале суда рассказал, что тот носок, в котором он был на «голой» вечеринке, он преподнес в подарок понравившейся девушке. При этом суд отклонил апелляцию на его арест.