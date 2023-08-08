SOTA: новый срок Навального по делу об экстремизме поглотит старый

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Новый срок оппозиционного политика Алексея Навального в 19 лет по делу об экстремизме поглотит старый по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду, сообщает Telegram-канал SOTA со ссылкой на информированного адвоката. Таким образом, Навальный просидит в колонии 19 лет, отметил он. По его словам, политика переведут в колонию особого режима после рассмотрения апелляции по новому делу.

Собеседник Sota отметил, что во время пребывания в колонии особого режима оппозиционеру запретят выкладывать свои публикации в Сеть, а также распространять их через третьих лиц. Срок запрета составит 10 лет.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу об экстремизме. Его обвинили по шести статьям: «Публичные призывы к экстремистской деятельности», «Финансирование экстремистской деятельности», «Реабилитация нацизма», «Вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий» и «Создание НКО, посягающей на права граждан РФ».

Позднее стало известно, что соратника Навального Даниэля Холодного приговорили к восьми годам общего режима, о чем сообщила его адвокат Светлана Давыдова. Ранее назначенный Холодному срок известен не был, поскольку в зале суда звук трансляции был низкого качества, из-за чего не было слышно слов приговора.