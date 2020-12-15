Состоялись похороны Валентина Гафта на Троекуровском кладбище

https://static.news.ru/photo/a036aa5e-3ed6-11eb-9e01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил представитель театра «Современник».

После прощания с Валентином Иосифовичем Гафтом, которое прошло утром 15 декабря в его родном «Современнике», состоялись похороны на Троекуровском кладбище, — отметил представитель театра, слова которого приводит РИА Новости.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Его 72-летняя супруга Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году.

Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Московском драматическом театре, «Ленкоме», Театре имени Моссовета, «Современнике». В 1956 году артист дебютировал в кино с ролью в фильме «Убийство на улице Данте». Зрители запомнили Гафта по картинам «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита» и многим другим.

Ранее NEWS.ru писал, что худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз принял решение навсегда закрыть театр «Современник». Он больше не видит смысла в существовании театра после смерти плеяды гениальных актёров, последним из которых был Гафт.