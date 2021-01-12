Состоялась массовая вакцинация сотрудников Центра подготовки космонавтов

https://static.news.ru/photo/744fa914-54e7-11eb-ba2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦПК/Роскосмос

В Звёздном городке 12 января состоялась первая массовая вакцинация сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), следует из сообщения пресс-службы ЦПК.

Сегодня, 12 января, проводится первая массовая прививка сотрудников центра. График вакцинации разработан и утверждён, — говорится в сообщении ЦПК, передаёт ТАСС.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

По данным на утро 12 января, за минувшие сутки в России зафиксировано 22 934 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусом заболело 3 448 203 человека. 2 825 430 пациентов выздоровело, также зафиксировано 62 804 смертельных случая.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.