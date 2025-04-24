Составлен список звезд с украинскими корнями, которые уважают парад Победы

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В Москве активно готовятся к масштабному параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кто из артистов с украинскими корнями отмечает 9 Мая?

Что говорили о параде Победы Басков и Кобзон

Мама и бабушка народного артиста РФ Николая Баскова родом из Полтавской области, а отец и дед были военными. Певец не раз говорил, что 9 Мая в его семье всегда отмечали с цветами на Красной площади.

«9 Мая — праздник у нас особенный, семейный», — признался Басков в интервью WomanHit.

В 2020 году он принял участие в онлайн-концерте «Победа. Одна на всех», исполнив военные песни. В 2024 году Басков вышел на сцену с композицией Александры Пахмутовой «Поклонимся великим тем годам» на Большом праздничном концерте, посвященном Дню Победы. Артист также ранее не единожды выступал на мероприятиях в честь 9 Мая с песнями «День Победы», «На безымянной высоте» и «Священная война».

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Заслуженный артист РСФСР Иосиф Кобзон родился в городе Часов Яр Донецкой области Украины. До конца своей жизни он говорил, что 9 Мая — это «праздник со слезами на глазах», цитируя строчку из песни Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова. Певец отмечал, что «победа была достигнута огромной ценой».

Кобзон также активно участвовал в памятных мероприятиях и встречах с ветеранами, исполняя военные песни, такие как «День Победы» и «Журавли».

«9 Мая — это не просто праздник, это священный день для нашей страны. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и передавать эту память следующим поколениям», — сказал Кобзон в интервью KP.RU.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иосиф Кобзон

Как отмечали 9 Мая Повалий и Королева

Певица Таисия Повалий родилась в селе Шамраевка под Киевом. После начала СВО артистка встала на сторону РФ и получила российский паспорт. Повалий заявила, что многие украинцы были рады началу СВО, а политику Владимира Зеленского назвала «обманом».

В 2022 году исполнительница выступила на концерте в честь Дня Победы в Кремле с композицией на украинском языке «Песня про рушник». Мероприятие транслировалось по телеканалу «Россия 1». В 2024 году Повалий появилась на сцене 9 мая с георгиевской ленточкой на груди и песней «Победная», в которой обратилась к ветеранам со словами благодарности.

Заслуженная артистка России Наташа Королева — коренная киевлянка, но в последние 35 лет живет и работает в России. В 2020 году, во время пандемии коронавируса, она вместе с другими коллегами поддержала акцию «Бессмертный полк онлайн», подчеркнув важность памяти о подвиге советского народа.

В 2024 году артистка также приняла участие в праздничном концерте в Кремле 9 мая, исполнив песню «Только ты не умирай», написанную Игорем Николаевым. Однако ее выступление вырезали из финальной телеверсии. Тогда Королева опубликовала номер на своей странице в соцсети.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наталья Королева

Что говорили о Дне Победы другие артисты с украинскими корнями

Дедушка и бабушка заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского были украинцами, а в его творчестве есть песни, связанные с Украиной. Несмотря на то что долгие годы прожил в США, исполнитель считает важным празднование Дня Победы. По его словам, эта дата напоминает, «какой ценой досталась Победа».

Актер Виталий Гогунский родился в украинском городе Кременчуге, но большую часть жизни провел в России. После начала СВО он заявил, что украинцы живут «под информационным колпаком», и прекратил общение со многими друзьями и родственниками, живущими на его родине.

«9 Мая для меня, как Пасха. Мой прадедушка погиб 8 мая 1945 года. Мой дедушка Александр Ильич Щербаков был сильно ранен, комиссован. Он умер спустя 30 лет после Победы», — рассказал Гогунский в 2019 году.

Актер Никита Джигурда родился в Киеве. Несмотря на это, он с первых дней поддерживает проведение СВО и жителей Донбасса. Артист не раз называл себя русским, потому что «родился на советской Украине, а не бандеровской Окраине, где с поддержкой англосаксов произошел переворот». 9 мая 2017 года Джигурда отметил в украинском Донецке на коне с красным знаменем в руках.

Телеведущая Регина Тодоренко, родившаяся в Одессе, рассказывала, что ее дед Иосиф Гурьев был краснофлотцем и пропал без вести в боях за Севастополь. 9 мая 2020 года блогер опубликовала пост в соцсетях, поблагодарив деда за жизнь и Победу.

«С Днем Победы! Светлая память всем погибшим за наш мир», — написала она.

Читайте также:

Составлен список противников парада Победы в Москве

Составлен список артистов, не уважающих парад Победы и «Бессмертный полк»

Составлен список противников парада Победы, которых могут выгнать из США