Составлен список женщин-знаменитостей, которые ненавидят 8 Марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ксения Собчак

Некоторые российские актрисы, спортсменки и общественные деятели предпочитают не праздновать Международный женский день. Кто входит в это число, по каким причинам знаменитости не любят 8 Марта?

Кто из знаменитостей не любит и не празднует 8 Марта

Актриса Любовь Толкалина в социальных сетях признавалась, что не любит 8 Марта, поскольку в поздравлениях чувствует не только «неестественность», но и унизительность происходящего.

«Люблю 9 марта! Вся неестественность уползла, тонны неживых открыток, пересланных гифок, формальных слов еще предстоит вычистить из телефона... фух. 8 Марта для меня совсем странный праздник, унизительный какой-то для всех. Формальность, карнавал в масках. Насилие. Я это очень хорошо чувствую», — отметила она.

Главная феминистка страны Мария Арбатова не видит ничего плохого в том, чтобы ежегодно отмечать Международный женский день, однако она считает, что праздник был «извращен».

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва» Мария Арбатова

«Сделать мимозной хренью вместо Дня солидарности трудящихся женщин. Я не считаю День солидарности трудящихся женщин форматом подарочного дня и прошу, чтоб не загромождали дом цветами», — заявила она MK.RU,

Телеведущая Тутта Ларсен считает 8 Марта обычным днем в году. Она рассказала Teleprogramma.pro, что в этот день чувствует себя «заложницей обстоятельств».

«Все эти цветочки, стихи, многочисленные подарки, страх забыть кого-то поздравить, страх, что кто-то обидится... Я чувствую себя заложником этого „праздника“», — отметила она.

Певица Татьяна Буланова также не считает большим праздником 8-е число в марте. По словам артистки, «трепетного отношения» к этому дню у нее никогда не было.

Журналист и телеведущая Ксения Собчак не считает 8 Марта особенным, для нее этот день — напоминание о том, какой большой путь прошли женщины в борьбе за равноправие. Также она рассказывала в социальных сетях, что не приемлет поздравления в эту дату.

«Дорогие подруги! В этот день я никому из вас не желаю всегда быть милыми, день ото дня расцветать и что-нибудь собой украшать — и сама не хочу слышать этих снисходительных сексистских глупостей. Я не мимоза, чтобы радовать всех», — говорила она.

Также Собчак признавалась, что не любит Международный женский день, потому что мужчины поздравляют девушек банальными стихотворениями, которые они нашли в интернете. Телеведущая не скрывает, что каждый год 8 Марта остается без цветов.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова призналась, что 8 Марта не имеет для нее особого значения, поскольку каждый день для балерины является праздником. По словам танцовщицы, цветы и подарки она получает ежедневно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Анастасия Волочкова

Как знаменитости-мужчины относятся к 8 Марта

Актер Дмитрий Нагиев признавался, что «ненавидит 8 Марта». По мнению артиста, мужчины должны оказывать знаки внимания женщинам не по праздникам, а регулярно.

«Я ненавижу 8 Марта. В этот день расцветают мужское самолюбование и женские надежды. Я желаю вам, мои любимые, чтобы рядом был мужчина, который не ждет одного дня, а делает праздник из всей жизни. Будьте любимы и счастливы», — писал Нагиев в соцсетях.

Композитор и певец Сергей Жуков любит делать подарки и ежегодно поздравляет с Международным женским днем не только близких, но и своих поклонниц. По мнению артиста, праздник — это один из прекрасных поводов сделать приятное любимым и близким.

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