Составлен список украинских политиков и генералов, чьи родные живут в РФ

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Мать и отец нового главкома ВСУ Александра Сырского до сих пор живут в России во Владимирской области, поддерживают действия Москвы и участвуют в акции «Бессмертный полк». У кого еще из украинских политиков или генералов есть родственники в РФ?

Что известно про семью Сырского

Отец украинского генерала Станислав Сырский — бывший военнослужащий полковник Советской армии. Мать Людмила Сырская (в девичестве Куркина) на пенсии, поет в хоре, занимается дачей. Сейчас женщине 82 года, она активно ведет страничку в социальной сети «Одноклассники», где выражает поддержку России и, судя по всему, выступает против политики украинских властей.

По словам журналиста Маргариты Симоньян, сотрудники RT связались с отцом военнослужащего Станиславом Сырским, и он сказал, что не знает, как его сын может работать с украинцами.

«Я не знаю, как он работает с ними. Я с ними не работаю. То же самое, что и вы почувствовали от новости о назначении Сырского, больше ничего», — заявил мужчина.

Журналист также призвала не заниматься «травлей» родителей Сырского, поскольку они являются достойными людьми.

«Пожилые родители, которые участвуют в „Бессмертном полку“, очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ», — сообщила Симоньян.

При этом старший сын Сырского Антон сейчас живет в Сиднее и часто посещает ночные клубы, о чем говорят опубликованные фотографии на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: t.me/osirskiy Александр Сырский (в центре)

Кто еще из украинской власти связан с РФ

Мама главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова живет в Луганске. При этом политик утверждал, что задолго до обострения российско-украинских отношений вывез родственницу в Киев, пишет aif.ru. Однако в 2021 году журналисты обнаружили женщину в Луганске, сообщил источник.

Родители главы Офиса президента Украины Андрея Ермака тоже проживают в России. Об этом военный эксперт Руслан Татаринов рассказал в своем Telegram-канале «Шепот фронта».

«Все накинулись на Сырского, мол, родился в России, и родители с братом до сих пор живут в России. Но не стоит забывать, что родители Ермака тоже живут в России», — написал он, приложив снимок Ермака с родителями.

В прошлом году авторы РИА Новости сообщили, что у советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка есть родной брат Владимир 1965 года рождения, который живет на территории России с 1987 года. Он имеет российское гражданство и, как пишут журналисты, может являться офицером одного из силовых ведомств. Сам Подоляк при этом заявлял, что его старший брат уволился из российских спецслужб еще в 2021 году и сейчас якобы находится на пенсии.

Назначенный в мае заместителем главы СБУ Сергей Наумюк отрицал наличие российского гражданства у своих отца и брата, однако позже признался, что родственники получили паспорта РФ «по бытовым причинам». По его словам, позже они якобы от них отказались. Наумюк также рассказывал, что его родители в 2014 году жили в Луганске, а его брат с 2015 по 2017 год работал в Москве, после чего переехал в Америку. В СБУ также утверждают, что перед назначением Наумюк прошел «все необходимые проверки», а его родственники сейчас живут в США и «ожидают отмены гражданства РФ». Однако доказательств этой информации нет.

В 2018 году украинские СМИ нашли в России родственников у Петра Порошенко. В то время пятый президент Украины еще занимал свой пост. РИА Новости со ссылкой на издание «Страна» писало, что жена старшего сына Порошенко Юлия является уроженкой РФ и до смены фамилии имела российское гражданство. Она была прописана с родителями в Санкт-Петербурге, а ее дядя и тетя проживали в Крыму и принимали участие в референдуме по присоединению к России.

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