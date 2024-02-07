Названы новые страны, которые могут передать советское оружие Украине Военэксперт Матвийчук: Греция и Венгрия могут отдать советское оружие Украине

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что Греция и Венгрия могут передать Украине советское оружие. Он не исключил, что ряд государств Африки, если они подвергнутся давлению со стороны США, также отправят оружие, полученное от СССР, Киеву.

Ангола, хотя она плотно сотрудничает с Россией, в Египте есть наше оружие, но Каир держится за хорошие отношения с Россией. Практически вся Африка закупала оружие в СССР. А так это и Судан, и Руанда, Чад, Эритрея и так далее, в Алжире много нашего оружия, но страна заняла пророссийскую позицию, наращивает закупки российского оружия, отправляет своих военных учиться в РФ, — считает Матвийчук.

По его словам, в Европе также Молдавия может отправить Украине оставшееся после развала СССР оружие. Он подчеркнул, что государства, входившие в соцблок, — Польша, Болгария, Чехия — отдали ВСУ практически все советское вооружение.

В Европе остались Греция и Венгрия, вероятно, Молдавия. Остальные — Польша, Чехия, Болгария, — скорее всего, уже все передали. Венгрия заняла особую позицию по конфликту на Украине, поэтому Киев не получит ничего, хотя у Будапешта есть и артиллерия, и танки, и БМП, и БТР. В Азии — Бангладеш, Лаос, Мьянма, Монголия, но только в теории, — отметил Матвийчук.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна передаст США старую российскую военную технику, несмотря на отрицательную позицию Москвы. При этом он подчеркнул, что его государство не будет разрывать отношения с РФ. Общая стоимость вооружений, которые Эквадор планирует, предположительно, отдать в пользу Украины, оценивается в $200 млн.