Составлен список школьных нужд, на которые родители не должны «скидываться»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале школьного года родители часто жалуются, что администрация и учителя учебных заведений просят сдать деньги на «нужды класса»: учебники, ремонт, шторы, парты, кулер. На какие цели школа точно не может требовать денег у родителей и куда сообщать о поборах?

На какие школьные нужды родители не должны сдавать деньги

Адвокат Евгений Одоев заявил NEWS.ru, что школы в России должны быть полностью обеспечены всем необходимым для организации учебного процесса, так как получают на это соответствующее финансирование. Он отметил, что поборы или всевозможные сборы с принуждением всегда будут незаконными.

«У нас в стране порядок финансирования учреждений среднего образования осуществляется из федеральных, региональных, муниципальных и собственных источников. То есть в школах должно быть все, чтобы полностью обеспечить учебный процесс. Есть городской и федеральный бюджеты, которые выделяют деньги на все нужны, например, новые парты, ковры, учебники, что угодно», — прокомментировал Одоев.

Он пояснил, что родителям могут предложить выделить деньги только в качестве благотворительной помощи.

«Таким образом, поборы, в данном случае сборы с принуждением, всегда будут незаконными. Если у школы нет средств, то она должна сама выходить с ходатайством перед администрацией города с тем, что не хватает денег на школьные предметы, или ремонт, например. Новые карты, техника — все, что необходимо для учебного процесса. Если деньги требуют с родителей — это фактор вымогательства, которым занимаются правоохранительные органы, поэтому родители могут обратиться в полицию или прокуратуру. Также они проведут финансовую проверку, куда делись деньги, выделяемые государством школе», — сказал адвокат.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как избежать поборов в школах

Юрист Василий Воробьев сообщил, что любые поборы, которые касаются обеспечения функционирования школы, являются незаконными, поскольку родители не обязаны платить за ремонт или новые шторы.

«Когда мы говорим о ремонте в школе, необходимо помнить: в России практически все учебные заведения являются государственными, у любого госучреждения есть согласованный бюджет, который и должен идти на нужды школы», — объяснил он «Известиям».

Воробьев добавил, что в этот список не входят предметы, которые касаются непосредственно учебного процесса, например учебные пособия и материалы индивидуального использования.

Адвокат Наталья Карагодина заявила, что если школа пытается принудить родителей «скинуться» на товары или услуги, не касающиеся лично ребенка, те имеют право обратиться в прокуратуру. А если деньги уже отдали, их можно потребовать обратно по суду.

Директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции KP.RU тоже рекомендовал родителям сразу обращаться в прокуратуру в случае школьных поборов.

Отмечается, что статья 43 Конституции РФ, а также часть третья статьи 5 ФЗ «Об образовании» гарантируют общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Ответственность за нарушение закона несут руководители учреждений.

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