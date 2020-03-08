https://static.news.ru/photo/4e1029a8-6123-11ea-acde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По итогам 2019 года самой популярной среди жительниц России профессией оказалась работа продавцом.

Список составило издание RT на основе данных Росстата. По его данным, продавцами работают 13,1% от общего числа работников женского пола.

Вторую строчку в рейтинге занимает деятельность в сфере образования — школьные учителя, преподаватели в вузах и воспитатели в детских садах. В этой области задействованы 10,1% работающих женщин.

Далее в списке идут женщины, занятые в бизнесе и администрировании (9,7%), в экономической деятельности (7,3%) и медицине (6,7%).

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожанок с Международным женским днём. Глава столицы обнародовал поздравление 8 марта на своей официальной странице в социальной сети.