По итогам 2019 года самой популярной среди жительниц России профессией оказалась работа продавцом.
Список
Вторую строчку в рейтинге занимает деятельность в сфере образования — школьные учителя, преподаватели в вузах и воспитатели в детских садах. В этой области задействованы 10,1% работающих женщин.
Далее в списке идут женщины, занятые в бизнесе и администрировании (9,7%), в экономической деятельности (7,3%) и медицине (6,7%).
Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожанок с Международным женским днём. Глава столицы обнародовал поздравление 8 марта на своей официальной странице в социальной сети.
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