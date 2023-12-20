Составлен список городов с лучшими гостиницами Красная Поляна заняла высшую строчку в рейтинге лучших отелей в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Красная Поляна

Эксперты составили список городов с лучшими отелями, которым туристы поставили самые высокие оценки, сообщает РИА новости со ссылкой на один из сервисов для планирования путешествий. В России гостиницы с самыми высокими оценками оказались в Красной Поляне — 9,33 балла из десяти. В топе списка не значатся столицы и мегаполисы, при этом в нем большое число курортных направлений.

Второе место в этом перечне занял Смоленск с 9,17 балла, далее следуют Калининград (9,09 балла) и Зеленоградск (9,08 балла). После них в списке значится Мурманск — 8,87 балла, потом Кострома (8,73), Анапа (8,71), Пятигорска (8,63), Владикавказ (8,58) и Ставрополь (8,56).

Среди зарубежных городов с лучшими отелями первое место заняла столица Катара. Рейтинг Дохи оценили в 8,85 балла. Следующими в рейтинге находятся отели Тбилиси (8,75), Флоренции (8,73) и Вены (8,69).

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что сэкономить на новогодних путешествиях можно, если отправиться в поездку по своему региону проживания. Эксперт подчеркнул, что это позволит как минимум сэкономить на транспорте. При этом Мкртчян предупредил, что в санаториях Кавказских Минеральных Вод и на черноморском побережье наиболее высокие цены.