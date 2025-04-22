В Москве готовятся отпраздновать 80-летие Победы 9 мая. Кто из публичных людей призвал отказаться от торжеств в этот день и что они говорили о Великой Отечественной войне?
Виторган осудил Королеву в гимнастерке
В 2019 году актер Максим Виторган предложил переименовать День Победы в «День тишины». По его словам, «нам нечего праздновать», поэтому стоит отказаться от шумных торжеств и «плясок с танчиками». Эта позиция вызвала негативную реакцию среди его поклонников.
Зрители в Сети напомнили артисту, что официально в России днем памяти и скорби считается 22 июня. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. А 9 мая страна «с цветами и улыбками» отмечает День Победы.
После Виторган в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пояснил, что имел в виду лишь нынешнее поколение россиян, которым должно быть стыдно перед ветеранами. Он также отметил, что не против акции «Бессмертный полк», но не поддерживает факт военного парада.
«Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная наташакоролева в гимнастерке поет <...> по площадям „Калинку“. Не нравится, когда мои коллеги в этот день выкладывают свои фото со съемок в форме. Мне кажется пошлым и оскорбительным „спасибо деду за победу“», — написал Виторган в блоге.
Что сказали о 9 Мая Ширвиндт и Панин
В мае 2022 года российский телеведущий Михаил Ширвиндт назвал неуместной патриотическую символику в День Победы. В своем Telegram-канале он признался, что в его семье никогда не отмечали 9 Мая громко и весело, поэтому для него это не праздничная дата, а «день тишины».
По словам Ширвиндта, ему странно видеть «браваду», «идиотские автомобильные наклейки» и «проведение парадов с танками, авиацией и ракетами».
В том же году о ненужности праздновать День Победы заявил и уехавший из России актер Алексей Панин. Он назвал парад 9 мая в России «пафосом» и «показухой».
Что сказали о Дне Победы Моргенштерн и Майков
В 2021 году рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) осудил День Победы в России. В интервью Ксении Собчак музыкант признался, что он не понимает смысла этого праздника, и заявил, что «гордиться нам просто нечем».
К его словам присоединился и российский актер Павел Майков, известный по роли Пчелы в сериале «Бригада». В 2021 году он опубликовал видео, призвав россиян «заткнуться и не голосить песни» 9 мая. По словам Майкова, «на войне нет победителей», а День Победы должен стать «уроком». Он также предложил политикам «не пукать вверх народными деньгами и не бряцать оружием».
«Грош цена такой победе, потому что победа — это всегда слезы. Война — это грязь. Война — это страх, смерть и кровь. И там нет никакой романтики. Победа — это слезы, и на войне нет победителей», — сказал Майков.
Что говорила о 9 Мая Собчак
В 2021 году журналист Ксения Собчак опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свое фото на фоне танков, стоящих на Красной площади. Она призналась, что испытывает «странное ощущение», когда улицы Москвы перекрывают перед парадом Победы. Она также назвала странным способ празднования 9 Мая и привела в пример Израиль, где в память о погибших на улицах воют сирены и «города останавливаются».
«На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. Какое бы мощное и смертоносное оно ни было. Я точно не хочу, чтобы тратились огромные деньги на поздравления ветеранов в тиктоках. Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак. С великим праздником всех. Светлая память всем павшим. И никаких больше войн всем нам», — написала Собчак в блоге.
Почему в Евросоюзе против парада Победы
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал встречу глав МИД ЕС в Киеве 9 мая. По мнению экспертов, это мероприятие призвано сместить акцент с празднования Дня Победы в Москве. Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что многие европейские политики не будут праздновать 80-летие Победы, потому что это была «не их победа». Он также высказался по поводу угроз со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас европейским политикам, планирующим посещение парада Победы в Москве.
«Представитель ЕС угрожает „последствиями“ европейским политикам и руководителям, которые решатся принять участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом в Москве. Те же представители, по сути, оправдывают героизацию пособников нацистов на Украине и активно поддерживают киевский режим, который этим занимается. Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — написал Пушков.
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