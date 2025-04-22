Составлен список артистов, призывающих не праздновать День Победы 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве готовятся отпраздновать 80-летие Победы 9 мая. Кто из публичных людей призвал отказаться от торжеств в этот день и что они говорили о Великой Отечественной войне?

Виторган осудил Королеву в гимнастерке

В 2019 году актер Максим Виторган предложил переименовать День Победы в «День тишины». По его словам, «нам нечего праздновать», поэтому стоит отказаться от шумных торжеств и «плясок с танчиками». Эта позиция вызвала негативную реакцию среди его поклонников.

Зрители в Сети напомнили артисту, что официально в России днем памяти и скорби считается 22 июня. Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. А 9 мая страна «с цветами и улыбками» отмечает День Победы.

После Виторган в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) пояснил, что имел в виду лишь нынешнее поколение россиян, которым должно быть стыдно перед ветеранами. Он также отметил, что не против акции «Бессмертный полк», но не поддерживает факт военного парада.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

«Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная наташакоролева в гимнастерке поет <...> по площадям „Калинку“. Не нравится, когда мои коллеги в этот день выкладывают свои фото со съемок в форме. Мне кажется пошлым и оскорбительным „спасибо деду за победу“», — написал Виторган в блоге.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сказали о 9 Мая Ширвиндт и Панин

В мае 2022 года российский телеведущий Михаил Ширвиндт назвал неуместной патриотическую символику в День Победы. В своем Telegram-канале он признался, что в его семье никогда не отмечали 9 Мая громко и весело, поэтому для него это не праздничная дата, а «день тишины».

По словам Ширвиндта, ему странно видеть «браваду», «идиотские автомобильные наклейки» и «проведение парадов с танками, авиацией и ракетами».

В том же году о ненужности праздновать День Победы заявил и уехавший из России актер Алексей Панин. Он назвал парад 9 мая в России «пафосом» и «показухой».

Что сказали о Дне Победы Моргенштерн и Майков

В 2021 году рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) осудил День Победы в России. В интервью Ксении Собчак музыкант признался, что он не понимает смысла этого праздника, и заявил, что «гордиться нам просто нечем».

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press Алишер Моргенштерн

К его словам присоединился и российский актер Павел Майков, известный по роли Пчелы в сериале «Бригада». В 2021 году он опубликовал видео, призвав россиян «заткнуться и не голосить песни» 9 мая. По словам Майкова, «на войне нет победителей», а День Победы должен стать «уроком». Он также предложил политикам «не пукать вверх народными деньгами и не бряцать оружием».

«Грош цена такой победе, потому что победа — это всегда слезы. Война — это грязь. Война — это страх, смерть и кровь. И там нет никакой романтики. Победа — это слезы, и на войне нет победителей», — сказал Майков.

Что говорила о 9 Мая Собчак

В 2021 году журналист Ксения Собчак опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свое фото на фоне танков, стоящих на Красной площади. Она призналась, что испытывает «странное ощущение», когда улицы Москвы перекрывают перед парадом Победы. Она также назвала странным способ празднования 9 Мая и привела в пример Израиль, где в память о погибших на улицах воют сирены и «города останавливаются».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия. Какое бы мощное и смертоносное оно ни было. Я точно не хочу, чтобы тратились огромные деньги на поздравления ветеранов в тиктоках. Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак. С великим праздником всех. Светлая память всем павшим. И никаких больше войн всем нам», — написала Собчак в блоге.

Почему в Евросоюзе против парада Победы

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал встречу глав МИД ЕС в Киеве 9 мая. По мнению экспертов, это мероприятие призвано сместить акцент с празднования Дня Победы в Москве. Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что многие европейские политики не будут праздновать 80-летие Победы, потому что это была «не их победа». Он также высказался по поводу угроз со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас европейским политикам, планирующим посещение парада Победы в Москве.

«Представитель ЕС угрожает „последствиями“ европейским политикам и руководителям, которые решатся принять участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом в Москве. Те же представители, по сути, оправдывают героизацию пособников нацистов на Украине и активно поддерживают киевский режим, который этим занимается. Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — написал Пушков.

Читайте также:

Составлен список противников парада Победы в Москве

Составлен список артистов, не уважающих парад Победы и «Бессмертный полк»

Составлен список противников парада Победы, которых могут выгнать из США