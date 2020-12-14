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Составлен рейтинг самых востребованных в РФ профессий года

07:03, 15 декабря 2020 165
Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты, возглавили рейтинг самых востребованных в России профессий по итогам 2020 года. При его составлении учитывались синонимы в названии профессий.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование платформы HeadHunter, анализировавшей вакансии в течение года.

Четвёртую строчку в рейтинге заняли врачи, пятую — бухгалтеры. В топ-10 также попали менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

При этом рейтинг востребованных вакансий в Москве частично отличается от общероссийского. Так, на третьем-четвёртом местах оказались бухгалтеры и водители, а на шестом — менеджеры по работе с клиентами. Места с 7-го по 10-е заняли юристы, повара, кладовщики и продавцы-кассиры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что партия «Коммунисты России» обратилась с требованием к правительству ввести стимулирующие надбавки в размере 20 тысяч рублей кассирам, продавцам и таксистам за работу в период пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин. Предложение направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

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