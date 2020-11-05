Составлен рейтинг регионов, где можно быстрее накопить на ипотеку

https://static.news.ru/photo/1c4d8dd2-1f39-11eb-9f18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам требуется в среднем около двух лет, чтобы собрать первоначальный взнос по ипотеке. К такому выводу пришли аналитики, работающие в сфере недвижимости.

Минимальный срок для накопления в этом году составляет 12 месяцев, следует из расчетов «ДОМ.РФ», на который ссылается РБК. За год собрать необходимые средства могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки. При этом там средний размер ипотечного кредита выше общероссийского уровня: в целом по стране по итогам девяти месяцев 2020 года он составлял 2,45 млн рублей, а в этих трёх регионах — 3 млн, 2,6 млн и 3,1 млн соответственно.

Самые крупные ипотечные кредиты оформляют в Москве (в среднем 5,3 млн рублей), Московской области (3,7 млн), Санкт-Петербурге (3,3 млн) и на Сахалине (3,6 млн). На первоначальный взнос жителям столицы приходится копить 23 месяца, а петербуржцам — 22.

Однако дольше всего на ипотеку вынуждены откладывать жители Северного Кавказа. Например, в Дагестане на сбор стартового взноса семьям требуется больше трёх лет. Ещё в 64 регионах России граждане способны накопить первоначальную сумму для ипотеки за 2–2,5 года, считают эксперты.

Средний по стране срок накопления средств, по оценкам, сделанным в январе — сентябре, составил 21 месяц. В 2019 году он был меньше — 19,5 месяца.

В оценках специалисты основывались на данных Росстата и Банка России. При расчётах использовалась информация о средней зарплате и среднем размере ипотечного кредита в январе — сентябре 2020 года в разных регионах. Предполагается, что среднестатистическая семья, желающая взять ипотеку, состоит из двух работающих человек и откладывает на первоначальный взнос 30% дохода, а сам первоначальный взнос при этом равен 20% от стоимости жилья.

Ранее, как писал NEWS.ru, зампредседателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что сроки по предоставлению льготной ипотеки под 6,5% годовых могут быть снова продлены после 1 июля 2021 года.