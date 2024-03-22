Составлен новый список объектов ВСУ, подлежащих срочному уничтожению Военэксперт Матвийчук: необходимо срочно ликвидировать тоннели на западе Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что немедленного удара требуют горные тоннели на западе Украины (Карпаты). Собеседник не исключил, что благодаря работе данных транспортных объектов Киев продолжает получать оружие и боевую технику.

Полагаю, что еще необходимо уничтожить горные переходы в Карпатах, тоннели, обеспечивающие, пока что, движение товарных поездов, в том числе с оружием, на Украину. Плюс необходимо продолжать наносить удары по энерго-, топливной и транспортной инфраструктуре Украины, имеющей отношение к ВСУ, — считает Матвийчук.

По его словам, необходимо также продолжать наносить удары по военным аэродромам ВСУ, а также выявлять места производства беспилотников и морских дронов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что западные войска окажутся в зоне боевых действий на Украине через два-три месяца. По словам политика, то, что ранее казалось невероятным, вскоре может стать реальным. Орбан привел в пример власти Германии, которые раньше отказывались поставлять ВСУ смертоносное оружие, а теперь готовы отправить в Киев ракеты, способные «ударить до Москвы или далеко вглубь России».