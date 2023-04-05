Сослуживец Татарского призвал расстрелять убийцу военкора

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Сослуживец погибшего блогера Владлена Татарского заявил, что его убийца заслуживает высшей меры наказания. В интервью NEWS.ru мужчина заявил, что террористка убила не просто российского бойца, но и человека, который старался помогать окружащим всем, чем он мог.

Мое мнение — расстрел. <...> [Террористка] угрохала человека не просто как бойца <...> она убила <...> парня, который помогал всем по мере своих возможностей, — рассказал сослуживец.

По его словам, Татарский постоянно ездил по подразделениям, узнавал о сложностях и помогал решить вопросы с закупками техники, поставками оружия и прочим.

Владлен Татарский был убит взрывом 2 апреля во время творческого вечера в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Подозреваемой в деле о его убийстве стала Дарья Трепова. Она принесла на встречу с Татарским статуэтку, которая была начинена взрывчаткой. Сегодня Басманный районный суд арестовал ее на два месяца. Ей предъявлено обвинение по статье о терроризме и незаконном хранении оружия.