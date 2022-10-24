«Сошел с ума от вседозволенности»: Собчак об извинениях Красовского Собчак раскритиковала извинения Красовского и обвинила его во вседозволенности

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Антон Красовский

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала извинения своего коллеги из Russia Today Антона Красовского за призывы «топить и сжигать» детей с Украины. В своем Telegram-канале она высказал мнение, что Красовский «сошел с ума от вседозволенности», а потому доверять его словам не следует.

Ему «по-настоящему неловко», что он призывал сжигать детей. Он просит прощения у всех, кому «показалось» это диким, немыслимым и непреодолимым. Насколько же человек сошел с ума от вседозволенности, что ему «неловко» что кому-то «показалось», — написала Собчак.

Красовский озвучил свои призывы топить украинских детей в реках и сжигать их в «смерековых хатах» в эфире RT во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко. Последний вспомнил, что в детстве был в Ужгородской области на западе Украины, где местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, Красовский и предложил расправляться с несовершеннолетними. Лукьяненко эти мысли не поддержал и назвал их экстремистскими.

После этого главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о приостановке сотрудничества с Красовским. Медиаменеджер назвала «диким и омерзительным» высказывание своего подчиненного.

Позднее Красовский принес извинения. Свои слова журналист объяснил тем, что его «понесло». Он попросил прощения у всех, кто «обалдел от этого», и отдельно принес извинения Симоньян.